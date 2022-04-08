АрмХайтек 2022: от ударных БПЛА до устройств, облегчающих жизнь людей с ограниченными возможностями

От ударных БПЛА до грузовых машин с дистанционным управлением, устройств, облегчающих жизнь людей с ограниченными возможностями. Все это было представлено на третьей Международной выставке оборонных технологий «АрмХайтек 2022».

«Арменпресс» беседовал с некоторыми из компаний, представленных на выставке, выяснил, что на этот раз выделялись компании, производящие БПЛА, которые в основном дешевые и простые в управлении модели.

По словам представителя армянской компании «Davaro» Армена Енокяна, беспилотные летательные аппараты их компании могут летать до 20 часов на расстоянии до 500 километров, неся 15-килограммовую боеголовку. Они выпускают боевые модели беспилотников с дальностью полета до 150 километров. В этот раз впервые были представлены новые модели компании: БПЛА, управляемые лазером, разведывательные и ударные.

«Они предназначены для нанесения ударов по аэродромам противника, по складам оружия, в основном для повреждения недвижимых объектов», - рассказал Армен Енокян.

По словам последнего, в стадии разработки система управления, боевыми действиями будут управлять с помощью искусственного интеллекта.

Представитель компании «UAVLAB » Александр Джагинян отметил, что помимо армянского дрона, относящегося к типу «камикадзе», они начали производить и другие ударные дроны с улучшенными системами управления.

«Мы можем управлять двумя дронами с одной машины. Она полностью производится в Армении», - сказал представитель компании.

По словам Аршавира Степаняна, представителя компании «ПроМак», которая производит БПЛА радиоразведки, беспилотники, перевозящие малые грузы, системы радиолокации и связи, сотрудничество с правительством возросло, особенно после 44-дневной войны.

«Это развивающаяся сфера, ежедневно появляются новые идеи, цели и проекты, которые реализуются. Рынок динамично развивается», - сказал он.

ООО «Арагац», занимающееся производством систем тепловизионной маркировки, было основано в 1992 году. Представитель компании Левон Маргарян отметил, что они с самого начала сотрудничают с армией.

«Некоторые тепловизионные знаки представлены в павильоне. Около 80 процентов представленных образцов прошли все государственные испытания и уже много лет эксплуатируются в войсках», - сказал он.

Эдгар Арутюнян, представитель НИИ связи, отметил, что ими разработана армянская радиолокационная станция «Наири». Она впервые представлена на выставке.

«Его можно расположить за несколько минут, что играет очень важную роль в современных войнах. Работает на расстоянии до 4 000 километров, обнаруживает средние и крупные летающие объекты», - подчеркнул Арутюнян.

По словам директора компании «Инсатек Роботикс» Ваана Исаджаняна, они представили две новинки․ Первая - это дистанционно управляемый грузовой автомобиль, гусеничный внедорожник, предназначенный для перевозки грузов в опасные районы и эвакуации раненых с передовой.

Вторая - окончательная модель дистанционно управляемой боевой машины. Заменяет солдат во время непосредственных боевых действий. То есть они могут полноценно вести бои.

Также были представлены устройства, облегчающие жизнь людей с ограниченными возможностями.

Основатель армянской компании «КайлТек» Давид Арсенян сообщил, что они представили устройство, с помощью которого человек с инвалидностью может тренироваться дома и получать реабилитационное лечение. Затем пришла идея создания среды, в которой люди с ограниченными возможностями могут испытать ощущение реальности в виртуальном пространстве. По его словам, это будет реабилитационный стимул, вызывающий нейронные связи в головном и спинном мозге.

«Мы хотим создать инвалидный киберспорт, инвалидный кибертуризм, чтобы люди с инвалидностью могли подключаться к системе с помощью устройства и иметь возможность ходить по желаемым местам. Именно играя, будучи равными, они смогут общаться и разговаривать, независимо от своего местонахождения», - подчеркнул он.

Еще одна компания, облегчающая жизнь людей с инвалидностью - армянский стартап Oqni, производящий протезы нижних конечностей на основе искусственного интеллекта. Соучредитель Oqni Айк Багратянц отметил, что они будут оказывать помощь людям с ограниченными возможностями по всей Армении и в Арцахе. Компания оказывает и комплексную реабилитационную помощь.

«Мы реализуем проект, в рамках которого создаем биомеханические протезы стопы AI Bionic и 3D», - сказал он.

С 31 марта по 2 апреля в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна проходила III Международная выставка оборонных технологий «АрмХайтек 2022».

За три дня работы выставки в 48 павильонах более 50 компаний представили свою продукцию и услуги в 24 тематических разделах.

Организатором Международной выставки оборонных технологий «АрмХайтек 2022» является Министерство высокотехнологичной промышленности РА. Соорганизаторы - Министерство обороны РА, ЗАО «Ереванский завод математических машин», ЗАО «Союз выставочных компаний «Бизон» ».

Карине Тертерян