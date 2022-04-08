Глава МИД Италии заявил о готовности страны быть гарантом безопасности Украины

Италия готова выступить гарантом безопасности Украины и считает необходимым привлечь международных посредников к переговорам о мирном урегулировании. Как передает Арменпресс, об этом заявил в опубликованном в пятницу в газете Il Messaggero интервью министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Италия готова взять на себя роль гаранта, мы поддерживаем переговорный процесс, веря в роль Турции в нем. Недостаточно того, чтобы за столом [переговоров] были только две стороны, необходимо добавить других международных игроков", - сказал Ди Майо. По его словам, Италия работает над организацией мирной конференции, при помощи которой можно достичь урегулирования конфликта.

Ранее украинская сторона заявила, что Киев согласен зафиксировать свой нейтральный и безъядерный статус, если будут даны гарантии безопасности, которые по своему содержанию и своей форме будут аналогичны статье пятой Североатлантического договора. В число гарантов, как полагают в Киеве, могут войти постоянные члены Совета Безопасности ООН (в том числе Россия), а также Германия, Израиль, Италия, Канада, Польша и Турция. Москва выступает за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены не только России, но и Украине и всем европейским странам.