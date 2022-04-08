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Посол Армении в Греции провел онлайн-встречу с вице-спикером Европейского парламента

Посол Армении в Греции провел онлайн-встречу с вице-спикером Европейского парламента

Посол Республики Армения в Греции Тигран Мкртчян провел онлайн-встречу с вице-спикером Европарламента, представителем Греции Димитриосом Пападимулисом. Как передает «Арменпресс», посольство РА в Греции сообщает, что посол выразил благодарность греческому представителю Европарламента за его принципиальную позицию в парламентских обсуждениях по Нагорному Карабаху.

Тигран Мкртчян и Димитриос Пападимулис обменялись мнениями по вопросам возобновления переговоров по мирному урегулированию Нагорного Карабаха, защиты армянского культурного наследия Арцаха, возвращения армянских военнопленных, напряжения на армяно-азербайджанской границе и немедленного прекращения азербайджанских провокаций.

Димитриос Пападимулис приветствовал демократические реформы в Армении, подтвердил готовность ЕС поддерживать Армению в вопросах укрепления прав человека и развития верховенства закона, и также подтвердил свою безоговорочное содействие Республике Армения.


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