Южная Корея высвободит дополнительные стратегические запасы нефти

Южная Корея решила высвободить еще 7,23 миллиона баррелей стратегических запасов нефти, чтобы способствовать снижению высоких цен на энергоносители в условиях продолжающегося кризиса на Украине, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

Ранее в Сеуле уже решили высвободить 4,42 миллиона баррелей. Решение сделано согласно договоренности стран-член Международного энергетического агентства. С прошлого месяца они согласились высвободить в общем 180 миллионов баррелей нефти из своих резервов в ответ на напряженность на нефтяных рынках, вызванную кризисом на Украине, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Решение направлено на обеспечение стабильности на энергетическом рынке как внутри страны, так и за рубежом, чтобы снизить нагрузку на наш народ и экономику в условиях затянувшегося украинского кризиса и резкого роста цен на энергоносители", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, для Южной Кореи 7,23 миллиона баррелей является самым большим объемом, когда-либо выпущенным страной из стратегических запасов в рамках подобных международных мер. Оставшихся запасов хватит более чем на 90 дней без импорта нефти.

Как сообщает агентство Рёнхап, цены на дубайскую нефть, эталон Южной Кореи, в среду достигли 103,79 доллара за баррель, в конце 2021 года цена была 77,12 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что потребительские цены в Южной Корее в марте выросли более чем на 4,1% в годовом исчислении, максимум инфляции впервые с декабря 2011 года, на фоне роста цен на энергоносители подскочили из-за украинского кризиса.