Летом в Грузию будут летать самолеты 34 авиакомпаний из 30 стран

Агентство гражданской авиации утвердило план полетов летнего навигационного сезона на 2022 год, согласно которому в Грузию будут летать самолеты 34 авиакомпании. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении ведомства.

В 2021 году в Грузии оперировало 40 международных авиакомпаний, которые перевезли около 2,5 миллиона пассажиров посредством регулярных и нерегулярных рейсов. В период до пандемии коронавируса, повлекшей за собой прекращение полетов, в 2019 году на рынке оперировали 46 авиакомпаний, число же перевезенных пассажиров достигало 5,2 миллиона.

Согласно сообщению, полеты в летний период будут осуществляться по 70 направлениям с частотой 385-395 рейсов в неделю.

При этом в Агентстве отмечают, что на пик летнего сезона ожидается увеличение числа полетов.

Наибольшее число полетов будет осуществляться из Тбилисского международного аэропорта, откуда можно будет улететь по 32 направлениям в страны Европы и Азии.

Из Кутаисского международного аэропорта самолеты будут летать по 27 направлениям, а из Батумского международного аэропорта – по восьми.

Открытие аэропортов для международных путешественников значительно сказалось на общем числе международных путешественников в Грузии. В 2021 году в Грузию всего было осуществлено 1,8 миллиона визитов международных путешественников, из которых 51% прибыли в страну через грузинские аэропорты.