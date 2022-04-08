Вышел в свет сборник статей, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Россией

В Ереване вышел в свет представляющий большую ценность сборник статей, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Россией. Сборник назван: «Армения-Россия: дружба, сотрудничество и взаимопомощь». Как передает «Арменпресс», он издан Центром российских исследований факультета международных отношений Ереванского государственного университета совместно с Исследовательской аналитической общественной организацией «Интеграция и развитие» и Евразийским экспертным клубом.

Вступительное слово в сборнике ректора ЕГУ, доктора исторических наук Ованнеса Ованнисяна.

Он, в частности, подчеркнул, что создание Центра российских исследований преподавателям и студентам дало возможность получать дополнительные качественные знания о политических, экономических и других процессах, протекающих в Российской Федерации - стратегическом союзнике и надежном партнере Республики Армения. Исследования центра будут способствовать успеху дела получения научно-обоснованной и имеющей большой спрос информации о современной России. Ованнес Ованнисян заверил, что ЕГУ намерен всемерно продолжать и развивать сотрудничество с лучшими российскими университетами, академическими институтами и аналитическими центрами.

Читателям и авторам книги приветственные слова адресовали и чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин и чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вагаршак Арутюнян.

Сплотившиеся вокруг недавно созданного Центра российских исследований ученые и эксперты выступили с публикациями о 30-летней истории и современном состоянии стратегических союзнических отношений между Арменией и Россией. Армянские и российские авторы изучили достижения и актуальные задачи армяно-российского политического, экономического, военного и гуманитарного сотрудничества.

Главный редактор сборника - декан факультета международных отношений ЕГУ, научный руководитель Центра российских исследований, доктор исторических наук, профессор Гегам Петросян. Составитель книги и редактор – директор Центра российских исследований, кандидат филологических наук, доцент Арам Сафарян.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» профессор Гегам Петросян сказал, что Центр поставил цель периодически издавать сборники статей об истории и современных политических, экономических, научно-культурных и гуманитарных реалиях двусторонних отношений. Еще одной целью Центра является сплочение лучших ученых и экспертов Армении и создание для них возможности своими исследованиями помогать политическим, общественным, научным и экспертным кругам в деле формирования проверенных и обоснованных позиций по вопросам многогранного современного армяно-российского сотрудничества.

Директор Центра Арам Сафарян со своей стороны подчеркнул, что они приложат все усилия для повышения интереса к современной повестке армяно-российских отношений среди студентов, аспирантов и молодых ученых. По его мнению, посредством систематизированной работы университетская молодежь должна иметь полноценное и обоснованное представление об армяно-российских союзнических и дружественных отношениях и захотеть внести свой вклад в процесс их дальнейшего укрепления.

Это издание вышло в свет на армянском и русском языках. Книга адресована политическим и общественным деятелям, ученым и экспертам, журналистам, аспирантам и студентам, а также широкому кругу читателей, интересующихся современным состоянием армяно-российского стратегического союза. Он уже имеется в крупнейших библиотеках, вузах, политических кругах и в органах государственного управления Армении.

Армения и Россия двусторонние дипломатические отношения установили после распада СССР, 3 апреля 1992 года. В прошлое воскресенье, 3 апреля, министры иностранных дел Армении и России обменялись поздравительными посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией.

Арам Саркисян