Начался визит Арарата Мирзояна в Москву: проходит встреча министра с Сергеем Лавровым
Начался визит Арарата Мирзояна в Москву. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
В настоящее время проходит приватная беседа министров иностранных дел Армении и России Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова, за которой последует встреча в расширенном составе.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 08.04-21:41 Британия направит Украине вооружение на сто миллионов фунтов
- 08.04-21:25 Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
- 08.04-21:08 В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Арцахе нарушений не зафиксировано: МО РФ
- 08.04-20:43 Назначены новые послы Армении в Казахстане, Андорре, Ирландии и на Мальте
- 08.04-20:35 Омбудсмен Армении приняла посла Нидерландов
- 08.04-19:42 Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили вопросы реализации трехсторонних договоренностей
- 08.04-19:05 Макрон заявил о готовности ЕС вводить новые санкции против России
- 08.04-18:04 Предстоящие на 9 апреля мероприятия
- 08.04-17:50 Международное сообщество продолжает видеть урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках МГ ОБСЕ: Мирзоян
- 08.04-17:42 Наша цель – создать эффективную и современную авиакомпанию, и мы добьемся этой цели: Ананян
- 08.04-17:41 Под председательством премьер-министра обсуждены вопросы организации весеннего сельскохозяйственного сезона
- 08.04-17:40 Лавров заявил, что США и Франция не готовы продолжать контакты с Россией в формате МГ ОБСЕ
- 08.04-17:27 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 08-04-22
- 08.04-17:26 Азиатские индексы - 08-04-22
- 08.04-17:16 Российские миротворцы занимаются инцидентом, есть требующие уточнения обстоятельства: Лавров о вторжении в Парух
- 08.04-17:15 В Израиле силовикам дали полную свободу действий в борьбе с терроризмом
- 08.04-17:03 РФ готова содействовать в вопросе подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном
- 08.04-17:00 Президент Ваагн Хачатурян принял посла Румынии в Армении
- 08.04-16:47 Арарат Мирзоян подчеркнул важность полноценной работы сопредседательства Минской группы ОБСЕ
- 08.04-16:41 Президент Арцаха провел заседание Совета безопасности
- 08.04-16:25 Еще один сигнал о взрывном устройстве в торговом центре «Мегамол»: идет эвакуация людей
- 08.04-16:19 ЕК объявила о запуске платформы для совместных закупок газа и водорода странами ЕС
- 08.04-16:16 Посол Трейси подтвердила поддержку США переговорам по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
- 08.04-16:14 Сигнал тревоги о взрывном устройстве торговом центре «Россия Молл»: эвакуировано около 1 000 человек
- 08.04-16:06 В Ереване будет установлен Памятник армяно-российской дружбы
11:13, 07.04.2022
1371 просмотров Сообщение Министерства обороны Азербайджана не соответствует действительности: Министерство обороны Армении
15:19, 04.04.2022
1273 просмотров Мир молча наблюдает за посягательствами Азербайджана на Арцах: Валери Буайе
14:04, 02.04.2022
1219 просмотров Марина Кальюранд призвала Азербайджан немедленно отвести свои войска
15:18, 03.04.2022
1124 просмотров Дождь, повышение температуры, усиление ветра. Ожидаемая погода в Армении
14:18, 06.04.2022
1085 просмотров Умер Владимир Жириновский