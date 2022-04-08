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Начался визит Арарата Мирзояна в Москву: проходит встреча министра с Сергеем Лавровым

Начался визит Арарата Мирзояна в Москву: проходит встреча министра с Сергеем Лавровым

Начался визит Арарата Мирзояна в Москву. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

В настоящее время проходит приватная беседа министров иностранных дел Армении и России Арарата Мирзояна и Сергея Лаврова, за которой последует встреча в расширенном составе.


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