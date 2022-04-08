ЕС утвердил пятый блок экономических и индивидуальных санкций против России

Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России из-за продолжающейся военной операции на Украине. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу Совет ЕС.

"Совет сегодня принял решение ввести пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России", - говорится в заявлении.

ЕС запретил заходы российских судов в свои порты и согласовал эмбарго на поставки российского угля, которое вступит в силу в конце лета, перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Белоруссии, исключая медицинские и продовольственные товары, ввоз в РФ квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива и импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов, алкоголя.

Также полностью запрещены транзакции и заморозил активы "четырех ключевых российских банков", названия пока не опубликованы.

Кроме того, ЕС расширил запрет на продажу банкнот и ценных бумаг юрлицам России и Белоруссии. Совет ЕС расширил черный список по РФ и Белоруссии, включив в него "чиновников, бизнесменов и членов их семей", имена опубликуют позднее.