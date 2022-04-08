Мировые цены на продовольствие достигли рекордных уровней за всю историю

Цены на продовольствие существенно возросли в марте во всем мире, достигнув небывалого уровня. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

"Мировые цены на продовольственные товары значительно подскочили в марте и достигли самого высокого уровня за всю историю", - говорится в докладе организации.

В документе подчеркивается, что индекс продовольственных цен ФАО, с помощью которого отслеживают ежемесячные изменения мировых цен на наиболее распространенное продовольствие, в марте достиг отметки 159,3, что на 12,6 процентных пункта выше, чем в феврале. При этом уже в феврале этот показатель достиг самого высокого уровня с введения индекса в 1990 году.