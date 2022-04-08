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Япония вводит санкции против около 20 российских организаций

Япония вводит санкции против около 20 российских организаций

Япония включит в санкционный список еще около 20 организаций и примерно 400 физических лиц, в том числе депутатов из России, в свете событий на Украине. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр страны Фумио Кисида.

"Санкции вводятся против примерно 20 организаций, связанных с военной сферой, а также против примерно 400 физических лиц, в том числе военнослужащих и депутатов", - отметил он.

К настоящему времени Япония ввела против России несколько пакетов санкций. Санкционный список Японии против России включает 101 фамилию и 130 организаций из России. Также был введен запрет на экспорт около 300 товаров, а также предметов роскоши.

 


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