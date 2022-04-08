Мы продолжим помогать Армении в деле укрепления ее обороноспособности и защиты границ: Сергей Лавров

В качестве ключевого союзника Российская Федерация и впредь будет оказывать помощь Армении в укреплении ее обороноспособности и защите ее границ. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном.

Сергей Лавров приветствовал Арарата Мирзояна, отметив, что организация мероприятий, посвященных установлению армяно-российских дипломатических отношений, идет полным ходом, эта встреча является хорошей возможностью для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

«Конечно, мы заинтересованы в дальнейшем развитии армяно-российских отношений. Вы сами долгое время работали над развитием этих связей. Мы приветствуем Ваш вклад и на посту спикера Национального собрания и министра иностранных дел. У нас очень насыщенный диалог между Министерствами иностранных дел, он ведется на системной основе. Мы стараемся внедрять компоненты планирования. И сегодня мы подпишем план консультаций на ближайшие два года», - сказал Сергей Лавров.

Согласно министру иностранных дел России, ситуация в борьбе с коронавирусом урегулирована, и существующее сотрудничество специалистов следует наращивать.

«Мы готовимся к очередному важному событию, очередному саммиту наших руководителей. Сегодня мы обсудим, как обеспечить дополнительные повестки, которые придадут новое качество нашим союзническим связям. Мы продолжим помогать Вам с союзнической позиции в деле укрепления обороноспособности и защиты границ. Конечно, и как крупный торговый партнер, и как крупный иностранный инвестор, мы продолжим находить новые проекты, которые обеспечат стабильность нашей торговли, создание новых производств и рабочих мест. Сейчас готовится очередной пакет предложений, который направлен на существенное дополнение российских инвестиций в экономику Республики Армения», - заключил Сергей Лавров.