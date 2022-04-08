Председатель КГД и посол Ирана в Армении обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян 8 апреля принял чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури.

Как сообщили «Арменпресс» в КГД, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов по сотрудничеству в таможенной сфере, представляющих взаимный интерес.

Председатель КГД и чрезвычайный и полномочный посол ИРИ в РА высоко оценили достижения, зафиксированные за последние годы в результате тесного сотрудничества между двумя странами.