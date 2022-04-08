Уверен, что эффективная деятельность миротворцев в Нагорном Карабахе поможет установлению стабильности: Арарат Мирзоян

Россия сыграла ключевую роль в прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

«Уверен, что эффективная деятельность российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, обеспечивающая безопасность народа Арцаха, будет способствовать сохранению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, предотвращению провокаций, восстановлению нормальной жизни, стабильности и безопасности в нашем регионе», - сказал Мирзоян.

Глава МИД Армении высоко оценил посредническую роль России, в том числе в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленную исключительно на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

«Очевидно, что повестка двустороннего сотрудничества как всегда насыщена, есть много вопросов, которые необходимо обсудить, должным образом должна быть обсуждена предстоящая встреча на высшем уровне», - заключил Арарат Мирзоян.