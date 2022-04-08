Сигнал тревоги о взрывном устройстве в торговом центре «Метроном»: идет проверка территории центра
15:51, 8 Апрель, 2022
8 апреля в 14:13 в Национальный центр управления кризисными ситуациями поступила информация, что в торговом центре «Метроном», расположенном в подземном переходе улицы Исаакяна в Ереване, заложено взрывное устройство.
Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, на место выехал пожарно-спасательный отряд пожарно-спасательного отряда МЧС города Еревана
Спасатели совместно с сотрудниками полиции эвакуировали около 500 горожан.
Идет проверка территории торгового центра.
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