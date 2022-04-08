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Посол Трейси подтвердила поддержку США переговорам по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Посол Трейси подтвердила поддержку США переговорам по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Посол США в Армении Линн Трейси встретилась с депутатами фракции «Гражданский договор». Как передает «Арменпресс», посольство США в Армении сообщает, что посол подчеркнула приверженность США сотрудничеству с правительством Армении по укреплению двустороннего взаимодействия, основанного на общих ценностях.

Посол также подтвердила обеспокоенность в связи с последними провокационными действиями и поддержку США переговорам, направленным на мирное, длительное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.


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