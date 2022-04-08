Президент Ваагн Хачатурян принял посла Румынии в Армении

Президент Ваагн Хачатурян принял сегодня Чрезвычайного и Полномочного посла Румынии в Армении Корнела Ионеску.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, собеседники обменялись мнениями о работе по дальнейшему развитию, углублению основанных на взаимном уважении и многовековой дружбе армяно-румынских отношений, а также вызовах региональной безопасности.

Была обсуждена работа армяно-румынской межправительственной комиссии, было отмечено, что она является важной площадкой для развития новых возможностей двусторонних отношений в ряде сфер.

Стороны высоко оценили роль армянской общины в общественно-политической жизни Румынии, ее связующую роль в отношениях между двумя странами.