РФ готова содействовать в вопросе подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Россия готова содействовать в вопросе создания условий для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров сообщил, что с армянский коллегой подробно обсудили ситуацию на Южном Кавказе, подчеркнули важность неукоснительного выполнения договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и РФ от 9 ноября 2020 г, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также подтвердили значение четкого выполнения российским миротворческим контингентом своего мандата.

«Затронули вопросы, которые обсуждались на уровне наших лидеров, включая создание комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и дальнейших шагов по укреплению доверия и стабильности в приграничье.

Об этом принципиальная договоренность была достигнута в Сочи в ноябре 2021 г, о чем три лидера объявили на пресс-конференции. Надеемся, что в самое ближайшее время такая комиссия будет создана. По крайней мере, по нашей оценке каких-либо препятствий на этом пути мы не наблюдаем», - сказал глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что нужно продолжать работу по решению гуманитарных проблем, по возобновлению встреч в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана, которая в предметном, конкретном ключе согласовывает параметры возобновления транспортных и экономических связей. Очередное заседание группы состоится в этом месяце.

«Россия готова оказывать содействие и той работе, которая сейчас развернулась между Ереваном и Баку относительно создания условий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Говорили предметно о том, в каком виде мы можем помочь нашим соседям запустить этот процесс», - отметил Лавров.

Он отмерил, что РФ приветствует процесс нормализации связей между Ереваном и Анкарой, что должно способствовать оздоровлению обстановки в общем регионе в целом.

«На встрече был отмечен запуск консультативной региональной платформы 3+3, куда входят 3 закавказских страны, а также Россия, Иран и Турция. У нас общее мнение, что эта площадка открывает дополнительные возможности для налаживания диалога и развития многопланового сотрудничества между всеми странами Южного Кавказа и их соседями. Мы подтвердили нашу заинтересованность, чтобы грузинские коллеги присоединились непосредственно к перспективному формату», – заявил Лавров.