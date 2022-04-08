В Израиле силовикам дали полную свободу действий в борьбе с терроризмом

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет сообщил после теракта в Тель-Авиве о предоставлении "полной свободы действий" силам безопасности в борьбе с терроризмом, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В результате теракта со стрельбой, совершенного в центре Тель-Авива в четверг вечером, два человека погибли, четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, всего было ранено 12 человек. В ходе совещания с участием Беннета было принято решение перебросить крупные силы армии и полиции в Тель-Авив. СМИ утром в пятницу сообщили со ссылкой на Общую службу безопасности Израиля (ШАБАК), что террорист ликвидирован в результате перестрелки в тель-авивском пригороде Яффа.

"На исходе этой долгой ночи наши силы обнаружили террориста и уничтожили его… Мы знаем, что речь идет о 29-летнем террористе из Дженина, не принадлежащем к какой-либо организации, но кто-то помогал ему как в подготовке, так и в получении оружия. Каждый убийца будет знать, что мы до него доберемся. Любой, кто помогает террористам, должен знать, что цена, которую он заплатит, будет очень высока.

Премьер-министр отметил, что хотя данный инцидент в Тель-Авиве исчерпан, бдительность не снижается ни в этом городе, ни в других частях страны.

"Сегодня утром мы провели оценку ситуации с министром обороны Бени Ганцем, министром внутренней безопасности Омером Бар-Левом и всеми руководителями сил безопасности. Мы предоставляем полную свободу действий Армии Израиля, ШАБАКу и всем силам безопасности, чтобы искоренить террор. Нет и не будет ограничений для этой войны", - добавил Беннет.