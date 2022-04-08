Азиатские индексы - 08-04-22

ТОКИО, 8 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 8 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.36% и составил 26985.80 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.21% и составил 1896.79 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.47% и составил 3251.85 пункта, а HANG SENG вырос на 0.29% и составил 21872.01 пункта.