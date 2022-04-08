Под председательством премьер-министра обсуждены вопросы организации весеннего сельскохозяйственного сезона

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены связанные с организацией весеннего сельскохозяйственного сезона вопросы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, открывая обсуждение, премьер-министр Пашинян отметил: “Уважаемые коллеги, сегодня мы собрались, чтобы обсудить вопросы, связанные с весенними сельскохозяйственными работами, и посмотреть, как мы решаем вопросы повестки дня, какова текущая ситуация, какова оценка ситуации и каковы наши прогнозы на год, особенно по части продовольственной безопасности. Мы должны обменяться мнениями о действующих программах в области сельского хозяйства, потому что у нас много по количеству и содержанию программ, но мы также должны оценить, как эти программы реализуются, какова реакция среди потенциальных бенефициаров, и если эта цифра невысокая, то мы должны понять, что нам нужно изменить”.

Премьер-министру было доложено о текущей ситуации на рынках удобрений, дизельного топлива, семян, объемах обрабатываемых земель, наполненности водохранилищ и состоянии оросительной системы.

Ответственные лица представили результаты мониторинга и оценок в указанных направлениях. Было отмечено, что проблемы находятся в контролируемом диапазоне, принимаются необходимые меры. Были также обсуждены вопросы, связанные с субвенционными программами в сельскохозяйственной сфере, инструментами стимуляции переработки и экспорта сельхозпродукции и страхованием. Были затронуты риски, связанные с развитиями в международной экономике, а также вопрос управления их возможным воздействием.

Премьер-министру была предоставлена информация о ходе реализации сельскохозяйственных программ. Министр экономики Ваан Керобян назвал эффективными программы интенсивного сельского хозяйства, приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, разведения коз и овец. Он доложил, что разрабатывается программа по стимулированию использования органических удобрений в сельском хозяйстве.

Премьер-министр подчеркнул необходимость надлежащей подготовки к весеннему сельскохозяйственному сезону и дал поручения ответственным лицам. Никол Пашинян поручил оперативному штабу интенсивно работать в этом направлении, чтобы оперативно и целенаправленно реагировать на возможные проблемы, держать ситуацию в центре внимания.