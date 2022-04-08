Международное сообщество продолжает видеть урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках МГ ОБСЕ: Мирзоян

Международное сообщество продолжает видеть урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 8 апреля заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Сложившаяся геополитическая ситуация в мире значительно осложнила работу Минской группы ОБСЕ, но я получаю сигналы от сопредседателей Минской группы ОБСЕ и лидеров многих других стран, и хочу подтвердить, что хотя азербайджанские коллеги утверждают, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ прекратило свое существование, что им больше нечего делать, потому что уже нет конфликта, нет региона под названием Нагорный Карабах, международное сообщество продолжает видеть урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, что очень обнадеживает», - сказал Мирзоян.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «США и Франция не готовы к продолжению контактов с Россией в формате Минской группы ОБСЕ», и он не знает, какое будущее ждет Минскую группу ОБСЕ.