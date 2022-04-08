Макрон заявил о готовности ЕС вводить новые санкции против России

Евросоюз продолжит санкционную политику против России из-за военной операции на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.

"Париж продолжит оказывать санкционное давление (на Россию — прим. Ред.). Мы уже (в ЕС) приняли утром решения, к которым подталкивала и Франция", - сказал он в эфире радиостанции RTL.

Евросоюз 8 апреля утвердил новые антироссийские ограничения. Они предусматривают запрет на импорт угля из страны с августа 2022 года и заход судов под российским флагом в порты стран-членов. Помимо этого, организация сократит сотрудничество с автотранспортными компаниями из России и Белоруссии. Меры также включают "полный запрет на транзакции четырех ключевых банков", расширяются списки персональных санкций в отношении отдельных физлиц и организаций.