В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Арцахе нарушений не зафиксировано: МО РФ

Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на информационный бюллетень министерства обороны РФ, на двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

“В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано.

Обеспечено сопровождение:

- четырех колонн вооруженных сил Азербайджанской Республики через Лачинский коридор: двух в северном и двух в южном направлениях;

- двух колонн азербайджанской строительной техники по маршруту ШУША – ЗАРЫСЛЫ и обратно;

- одной колонны международной благотворительной организации «Мерси» с 12 тоннами гуманитарного груза по маршруту аэродром ЭРЕБУНИ – СТЕПАНАКЕРТ;

- группы паломников по маршруту ВАНК – АГДАБАН и обратно.

Проведено патрулирование по четырем маршрутам в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском районах и Лачинском коридоре.

Всего с 23 ноября 2020 г. инженерно-саперными группами российского миротворческого контингента от неразорвавшихся мин и снарядов очищено 2 362,3 га территории, 689,5 км дорог, 1 937 зданий, обнаружено и обезврежено 26 258 взрывоопасных предметов.

Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении”, - говорится в сообщении.