Арарат Мирзоян встретился в Москве с генеральным секретарем ОДКБ

В Москве состоялась встреча Министра иностранных дел РА Арарата Мирзояна с Генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения.

Собеседники коснулись текущей деятельности ОДКБ, осуществления решений совета коллективной безопасности и графика предстоящих мероприятий.

Обе стороны подчеркнули важность реализации приоритетов председательства РА в контексте развития потенциала Организации.

Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость продолжения усилий, направленных на совершенствование механизмов антикризисного реагирования организации.

Министр иностранных дел РА также коснулся ситуации, создавшейся в результате вторжения азербайджанских вооруженных сил в село Парух и в прилегающие территории в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

В ходе встречи Станислав Зась представил ситуацию в плане безопасности в зоне ОДКБ и текущие вызовы, проинформировал о процессе согласования документов, обсуждаемых в рамках ОДКБ.

Собеседники затронули и другие региональные и международные вопросы, имеющие важное значение для государств-членов ОДКБ.