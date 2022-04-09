Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщает, что на территории Армении есть закрытые автодороги.

В Арагацотнской области закрыты автодороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари.

Как передает Арменпресс, в результате повреждения моста на участке Лусагюх-Ерасхахун Армавирской области автодороги М3 участок дороги закрыт для грузовиков: действует альтернативная автодорога Акнашен-Гай-Мецамор-Джрарат.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.