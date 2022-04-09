Россия снимает ограничения на полеты с 52 странами

Россия снимает ограничения на полеты в 52 страны, вызванные коронавирусом.

Как передает Арменпресс, решение правительства озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что регулярное и чартерное авиасообщение будет восстановлено по следующим направлениям: Алжир, Аргентин, Афганистан, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Египет, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Кения, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Лесото, Маврикий, Мадагаскар, Малайзия, Мальдивы, Марокко, Мозамбик, Молдова, Монголия, Мьянма, Намибия, Оман, Пакистан, Перу,Саудовская Аравия, Сейшельские острова, Сербия, Сирия, Таиланд, Танзания,Тунис, Турция, Уругвай,Фиджи, Филиппины, Шри-Ланка,Эфиопия,Южноафриканская Республикаи Ямайка.

В начале марта российская сторона сняла ограничения на полеты из-за коронавируса с Арменией.