Власти Украины заявили об открытии 10 гуманитарных коридоров

Власти Украины 9 апреля проведут эвакуацию мирных жителей по 10 гуманитарным коридорам.

Как передает Арменпресс, об этом на своем Telegram-канале сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Она также сообщила, что из Мариуполя в Запорожье можно ехать на собственном транспорте.