COVID-19: за сутки в Армении подтверждено 19 случаев
11:07, 9 Апрель, 2022
По состоянию на 11:00 часов 9 апреля всего в Армении подтверждено 422 662 случая заболевания коронавирусом, из них 410 310 – случаи выздоровления, 8620 - смерти.
В настоящее время лечение получают2052 пациента.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство здравоохранения РА.
За прошедшие сутки проведено 2853 теста, подтверждено 19 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 15 граждан, зарегистрирован 1 случай летального исхода.
Общее количество тестов достигло 2 млн 996 тыс. 057.
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