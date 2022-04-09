Цены на цветные металлы - 08-04-22

ЛОНДОН, 9 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 8 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.31% и составила 3374.50 долларов США, цена на медь выросла на 0.12% и составила 10323.50 долларов США, цена на свинец выросла на 0.42% и составила 2394.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.47% и составила 33855.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.25% и составила 43710.00 долларов США, цена на цинк выросла на 1.59% и составила 4254.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.10% и составила 42438.94 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.