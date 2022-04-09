Время в Ереване: 11:07:36,   11 Апрель

Европейские индексы - 08-04-22

Европейские индексы - 08-04-22

МОСКВА, 9 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 8 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.46% и составил 14283.67 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.34% и составил 6548.22 пункта, британский FTSE вырос на 1.56% и составил 7669.56 пункта, а российский RTSI снизился на 1.14% и составил 1079.99 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]