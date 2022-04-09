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Украина призывает исключить Россию из состава ОБСЕ

Украина призывает исключить Россию из состава ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию из состава ОБСЕ.

Как передает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Неоправданная агрессия и зверства России нарушают положения Хельсинкского Заключительного акта. Членство России в ОБСЕ–угроза безопасности и сотрудничеству в Европе. Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов для приостановления членства страны, то нужно начать процесс и вывести ее", - написал Кулеба


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