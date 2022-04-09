Украина призывает исключить Россию из состава ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал исключить Россию из состава ОБСЕ.

Как передает Арменпресс, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Неоправданная агрессия и зверства России нарушают положения Хельсинкского Заключительного акта. Членство России в ОБСЕ–угроза безопасности и сотрудничеству в Европе. Если у ОБСЕ нет соответствующих механизмов для приостановления членства страны, то нужно начать процесс и вывести ее", - написал Кулеба