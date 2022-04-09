Британский и французский дайверы выжили после более чем двух дней пребывания в море в Малайзии
12:04, 9 Апрель, 2022
Француженка и британец, пропавшие после погружения у берегов Малайзии, были найдены через 2,5 дня после исчезновения
Как передает Арменпресс, об этом сообщила полиция.
Четыре человека пропали без вести после дайвинга возле острова Токонг Сангголи. Инструктор группы, 35-летняя норвежка Кристина Гродем, была спасена в четверг.
Рыбаки заметили француженку и британца около часа ночи в водах Пенгеранга, значительно дальше от того места, где они ныряли. Сообщается, что их доставили в больницу, их состояние стабильное.
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