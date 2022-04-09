Время в Ереване: 11:07:36,   11 Апрель

За три месяца Армению посетили 250 тыс. 790 туристов

За три месяца Армению посетили 250 тыс. 790 туристов

В первом квартале 2022  года Армению посетили 250 798 туристов.

Как передает Арменпресс, показатели представил министр экономики Армении Ваан Керобян.

"Количество туристов, посетивших Армению в первом квартале 2022 года, составляет 250 798 человек, за тот же период 2021 года-87 131 человек, в 2019 году-333 150 человек", - сообщил Керобян.

Министр также представил данные за 2016-2022 годы по месяцам.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]