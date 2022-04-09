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Иран ввел санкции в отношении 9 граждан США

Иран ввел санкции в отношении 9 граждан США

Власти Ирана включили девять граждан США в санкционный список.

Как  передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении МИД Ирана

 «Эти лица являются участниками установления односторонних, беспрецедентных санкций США против иранского народа и правительства, финансирования и поддержки террористических группировок и террористических атак, а также способствовали репрессивным действиям Израиля в регионе», - говорится в заявлении.


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