Иран ввел санкции в отношении 9 граждан США

Власти Ирана включили девять граждан США в санкционный список.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении МИД Ирана

«Эти лица являются участниками установления односторонних, беспрецедентных санкций США против иранского народа и правительства, финансирования и поддержки террористических группировок и террористических атак, а также способствовали репрессивным действиям Израиля в регионе», - говорится в заявлении.