Экспорт не нефтяной продукции Ирана вырос

Средний экспорт не нефтяной продукции Ирана за месяц вырос на 38%.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает IRNA.

Отмечается, что новое правительство Ирана сумело обеспечить такой рост за счет развития своей экономической дипломатии, создания инфраструктур и устранения препятствий.

Иран экспорт не нефтяной продукции в среднем в месяц достиг 4.33 млрд. долларов, что на 38% больше, чем за период деятельности предыдущего правительства.