В России за сутки от коронавируса вылечились 40 тысяч 100, госпитализированы-более 3 тысяч граждан

В России за сутки от коронавируса вылечились 40 тысяч 100 человек, госпитализированы 3 тысячи 353 инфицированных вирусом гражданина.

Как сообщает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

В оперативном штабе России по борьбе с распространением коронавируса сообщили журналистам, что за сутки выздоровели 40 тысяч 100 человек: на 6,4% больше, чем в предыдущий день-8 апреля.

А число госпитализированных за сутки составило 3 тыс. 353, что на 7,6% меньше, чем в предыдущий день.