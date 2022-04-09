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Канцлер Австрии посетил Украину

Канцлер Австрии посетил Украину

Канцлер Австрии Карл Нехаммер прибыл в Украину 9 апреля, где проведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.

Как сообщает Арменпресс, кадры его прибытия были опубликованы австрийскими телеканалами.

Сообщается, что Нехаммер также посетит город Бучу.


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