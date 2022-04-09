Пашинян и Путин подтвердили важность выполнения трехсторонних заявлений

В ходе телефонного разговора премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подтвердили важность последовательной реализации основополагающих трех­сторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху от 9 декабря 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.

Об этом, как передает Арменпресс, сообщает Кремль.

Ранее в правительстве Армении сообщили Арменпресс, что состоялся телефонный разговор премьер-министра Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным. Никол Пашинян информировал Владимира Путина о результатах переговоров в Брюсселе 6 апреля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Трех­сторонние договоренности о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 декабря 2020 г., 11 января 2021 г. в Москве и 26 ноября 2021 г. в Сочи были приняты на уровне президента РФ Владимира Путина, премьер-министра РА Никола Пашиняна и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.