Германия планирует усилить объекты гражданской обороны
16:26, 9 Апрель, 2022
Министр иностранных дел Германии Нэнси Фезер заявила о намерении усилить объекты гражданской обороны в стране на фоне ситуации на Украине.
Как сообщает РИА Новости, министр сказал об этом в интервью Welt am Sonntag.
Министр также сообщила о планах по созданию запасов медицинского оборудования и медикаментов в случае кризисных ситуаций.
«Мы потребовали новые средства с дополнительным бюджетом», - сказал он.
Министр добавил, что ситуация на Украине требует существенного повышения уровня обороны.
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