Германия планирует усилить объекты гражданской обороны

Министр иностранных дел Германии Нэнси Фезер заявила о намерении усилить объекты гражданской обороны в стране на фоне ситуации на Украине.

Как сообщает РИА Новости, министр сказал об этом в интервью Welt am Sonntag.

Министр также сообщила о планах по созданию запасов медицинского оборудования и медикаментов в случае кризисных ситуаций.

«Мы потребовали новые средства с дополнительным бюджетом», - сказал он.

Министр добавил, что ситуация на Украине требует существенного повышения уровня обороны.