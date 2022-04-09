Путин и Алиев говорили о начале работ по делимитации армяно-азербайджанской границы

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсудив необходимость претворения в жизнь трехсторонних соглашений по Нагорному Карабаху.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены итоги проведенных 6 апреля в Брюсселе переговоров Ильхама Алиева с Премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. При этом подчеркнута необходимость реализации в полном объеме договорённостей лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также активизации деятельности трехсторонней Рабочей группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе.

Затронуты вопросы запуска работы по делимитации азербайджанско-армянской границы и по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией», - говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

Ранее Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.