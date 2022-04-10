В Научно-исследовательском центре охраны здоровья матери и ребенка сгорела комната связи

10-го апреля в 03:18 в Национальный центр кризисного управления поступил звонок о том, что на складе Научно-исследовательского центра охраны здоровья матери и ребенка, расположенного по адресу проспект Маштоца 22, вспыхнул огонь.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, по вызову сложности пожара "№ 2" на место происшествия выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательных отрядов Ереванского управления города спасательной службы и отряд для проведения специальных работ Спасательной службы МЧС РА МЧС.

Согласно источнику, утвержден уровень № 2 сложности пожара. На место происшествия выехал еще один боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления города Ереван.

Отмечается, что пожар был локализован в 04.13 часов, потушен – в 04։44. Сгорела комната связи с имуществом (около 30 кв/м).