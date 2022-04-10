МИД Республики Арцах распространил заявление в связи с 30-летием резни в Мараге, отметив, что лишь сильный и процветающий Арцах, развивающий свою государственность, обладающий международно-правовой субъектностью и объединяющий вокруг себя все армянство, является лучшей гарантией неповторения трагедии Мараги.

Как передает Арменпресс, в заявлении говорится:

«Сегодня исполняется 30 лет жестокой расправе над мирным населением поселка Марага Мартакертского района Республики Арцах, учиненной азербайджанской армией 10 апреля 1992 года. В результате резни около 50 человек, включая 30 женщин, подверглись истязаниям и были зверски убиты, несколько десятков человек, главным образом женщины и дети, были захвачены в заложники, судьба 19 из них остается неизвестной до сих пор.

Нападение вооруженных сил Азербайджана на Марагу не было обусловлено военной необходимостью и преследовало цель захватить территорию и уничтожить проживающих на ней людей. Десятки жителей Мараги были убиты только по той причине, что они были армянами. Резня в Мараге, которая задумывалась азербайджанскими властями, в том числе, в качестве акта устрашения, продемонстрировала геноцидальные намерения Баку в отношении всего населения Арцаха.

Тот факт, что командир подразделений азербайджанских вооруженных сил, совершивших военные преступления в Мараге, Шахин Тагиев был удостоен звания национального героя Азербайджана, не оставляет сомнений в том, что массовое убийство мирных жителей было одной из главных задач азербайджанской армии. Этим шагом азербайджанские власти подтвердили, что несут всю полноту ответственности за совершенные в Мараге международно-противоправные деяния.

Резня мирных жителей Мараги является составной частью геноцидальной политики, систематически проводимой азербайджанскими властями на протяжении более 30 лет, начиная со зверских погромов в Сумгаите и заканчивая военными преступлениями в ходе 44-дневной вооруженной агрессии 2020 года.

Лишь сильный и процветающий Арцах, развивающий свою государственность, обладающий международно-правовой субъектностью и объединяющий вокруг себя все армянство, является лучшей гарантией неповторения трагедии Мараги».