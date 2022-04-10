Потеплеет на 4-6 градусов, затем похолодает на 12-13 градусов, в горных районах ожидается мокрый снег

В Армении днем 10 апреля, 11-го апреля, ночью 12-го апреля, днем 14-го и 15-го апреля ожидается погода без осадков. Днем 12-го, 13-го апреля, ночью 14-го апреля в отдельных районах ожидаются осадки, 13-го апреля в горных районах осадки ожидаются в виде мокрого снега.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении, ссылаясь на данные Центра гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

"Ветер западный, со скоростью 3-6 м/с, с 11-13 апреля в отдельных районах ожидается усиление ветра до 18-23 м/с.

Температура воздуха днем 10-11 апреля постепенно повысится на 4-6 градусов, а с 12-13 апреля постепенно понизится на 10-13 градусов", - говорится в сообщении.

В Ереване днем 10-го апреля, 11-го и 12-го апреля, ночью 13-го и 14-15 апреля ожидается погода без осадков. В утренние часы и днем 13 апреля ожидается дождь. С 11-13 апреля ожидается усиление ветра до 16-20 м/с.