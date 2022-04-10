Время в Ереване: 11:07:36,   11 Апрель

Мэрия Гюмри запретит наружную торговлю в некоторых районах города

Мэрия Гюмри запретит наружную торговлю в некоторых районах города

С 1 мая в Гюмри будет запрещена уличная торговля.

Как передает Арменпресс, согласно решению, принятому еще в декабре прошлого года, мэрия запретит торговлю под открытым небом в ряде районов города.

Проблема не только в ухудшении внешнего вида города, особенно в центральной части, но и в том, что движение горожан и автомобилей по оживленным улицам и тротуарам затрудняется. 

По сообщению мэрии Гюмри, торговцам дали время на расчистку и освобождение улиц и тротуаров до 30 апреля.

 Торговцам предлагается переместиться из центральной части города, с улиц  Шаумяна, проспекта Победы, «Лачинского коридора», в частную зону, предназначенную для торговли. Об этом заявил вице-мэр Гюмри Давид Арушанян в ходе общественного обсуждения инициативы по прекращению открытой торговли в муниципалитете. «Мы договорились, что в течение одного месяца после переселения будет бесплатна аренда  территорий, в течение года условие 300 драмов за метр останется неизменным, строятся совершенно новые павильоны», - сказал вице-мэр Гюмри Давид Арушанян.

Нарушения санитарных норм в городе были зафиксированы должностными лицами Инспекции пищевой безопасности не только в центральной части, но и в других районах, в Анийском районе и на территории, прилегающей к привокзальной площади. В этих районах уличная торговля будет запрещена. 

Арменуи Мхоян


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]