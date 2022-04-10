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У водителей ереванских новых автобусов и маршруток будет определенный запас разменных монет

У водителей ереванских новых автобусов и маршруток будет определенный запас разменных монет

У водителей новых автобусов и маршруток Еревана с 11 апреля будет определенное количество разменных монет. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщила мэрия Еревана на своей странице в Facebook.

 «Учитывая высокий спрос на 100-драмовые монеты в общественном транспорте, с понедельника водители всех новых общественных автобусов и маршруток будут иметь при себе определенное количество монет. По поручению мэра Еревана этот альтернативный подход будет в той или иной мере использоваться для решения проблемы - до полного перехода на единую билетную систему", - говорится в записи.


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