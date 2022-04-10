В Гюмри поднят флаг Республики Арцах

10 апреля в Гюмри по инициативе участников Движения общенационального сопротивления был поднят флаг Республики Арцах. Участники акции прошли маршем от гюмрийского парка «Кольцо мира» до парка Зоравара Андраника, где и установили флаг Республики Арцах.

«Это в поддержку статуса Арцаха и народа Арцаха, руководствующегося лозунгом «Защитив Арцах, защитим Армению». Арцах должен иметь свой статус. Таким образом, мы пытаемся привлечь внимание нашего народа к этому вопросу, пока есть Арцах, есть и вопрос безопасности Армении. Армению невозможно представить без Арцаха», - сказал Арменпресс член Совета РПА Сукиас Аветисян.

Член Гюмрийского комитета АРФД Ара Нахшкарян подчеркнул, что, водружая флаг, они хотят сохранить и приблизить общество к национальным ценностям. «В становлении государственности у человека должен быть свой образ собственный мышления. Я уверен, что помимо того, что флаги размещены в городе, в ближайшее время вы увидите их развешанными на балконах, на стенах магазинов, а также на стенах различных других учреждений», - сказал Ара Нахшкарян.

Ополченец, писатель Мнацакан Мурадян отметил, что в этом событии есть своя символика, которую они и передают обществу. «Даст Бог, наше единство распространится как можно шире и «заразит» как можно больше людей», — сказал он.

Арменуи Мхоян