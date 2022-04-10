Макрон проголосовал в первом туре президентских выборов во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон последним из кандидатов на президентский пост проголосовал в первом туре выборов в воскресенье.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, действующий глава Французской республики в сопровождении своей супруги Брижит прибыл на избирательный участок в городе Ле Туке (департамент Па-де-Кале) на севере страны, где находится их семейное имение.

Около дома четы Макрон собралась большая толпа сторонников, с которыми французский лидер с радостью общался и фотографировался. Перед прибытием на избирательный участок он продолжительное время приветствовал собравшихся французов, жал им руки, раздавал автографы.

Как отмечают наблюдатели, Макрон традиционно голосует в середине дня. По сообщению телеканала BFMTV, во второй половине дня Макрон вернется в Париж, где будет следить за результатами выборов.

С утра в воскресенье проголосовали другие кандидаты на президентский пост. Первой свой голос в Париже отдала кандидат от "Социалистов" Анн Идальго.

Участки на материковой части Франции открылись в воскресенье 08.00 (10.00 Ереван). В большинстве французских коммун проголосовать можно будет до 19.00 (21.00 Ереван). А в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, избирательные участки будут работать до 20.00 (22.00 Ереван). После закрытия участков должны быть опубликованы данные exit poll и предварительные результаты голосования.

По данным МВД, явка в первом туре президентских выборов к 12.00 (14.00 Ереван) составляет 25,48%, что на 3% ниже, чем в 2017 году.

Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.

В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков. Среди них – действующий президент страны, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", кандидат от партии "Республиканцы" Валери Пекресс и другие.