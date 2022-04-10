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Путин и Лукашенко проведут переговоры на космодроме "Восточный"

Путин и Лукашенко проведут переговоры на космодроме "Восточный"

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 12 апреля посетят вместе космодром Восточный, проведут там переговоры, по итогам которых дадут совместную пресс-конференцию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да (посетят космодром). И проведут двустороннюю встречу", - сказал Песков.

Как передает Арменпресс, по его словам, лидеры по итогам переговоров дадут совместную пресс-конференцию журналистам.


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