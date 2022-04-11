“Новая книга” -11/22: Аксель Бакунц, Пинчон Томас, Уильямс Марджери, Тигран Айрапетян

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2022 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Аксель Бакунц: Альпийская фиалка

Проза Бакунца - это армянский ритуал, где бок о бок представлены все прелести нашего языка. Писатель гениально создает свой индивидуальный стиль, положительно отличающиеся конструкции вне принятых синтаксических систем. Его письму характерны лиризм и поэзия.

Герои его рассказов - люди из сельского мира, у которых своя реальность и свои законы, отличные от поведения большого мира.

«Есть в Армении писатель, слова которого воспеты комитасовскими рифмами и сияют всеми красками картин Сарьяна. Это Аксель Бакунц. Он самый талантливый представитель нашей прозы», - писал о нем Аветик Исаакян. Издательство: “Вернатун”.

Переводная литература

Пинчон Томас: Радуга тяготения

Роман считается айсбергом постмодернизма, перекрестком, от которого ответвляются и высокое искусство и комиксы, жалость и безжалостность, наука и метафизика, приличное и неприличное. Он заслужил репутацию одного из загадочных памятников литературы XX века. Перевел: Арташес Эмин; Издательство: “Антарес”.

Детская литература

Уильямс Марджери: Плюшевый заяц, или Как игрушки становятся настоящими

Когда ребенок любит тебя... ДЕЙСТВИТЕЛЬНО любит, ты становишься НАСТОЯЩИМ. Плюшевый заяц мечтает быть настоящим, как его старый мудрый друг Кожаная Лошадь. Но стать настоящим не зависит от того, как вы подготовлены. Благодаря любви маленького мальчика, мечты плюшевого зайца могут чудесным образом сбыться... Полное иллюстрированное издание классического детского романа Уильямс Марджери, впервые опубликованное в 1922 году, покорит сердце любого, кто верит в силу любви. Перевод с английского: Лилит Петросян; Иллюстрации: Сара Масини; Издательство: “Зангак”.

Документальная литература

Тигран Айрапетян: Война и политика: [Том 1]

Политологические анализы и очерки Тиграна Айрапетяна, помещенные в этой книге, в виде сборника публикуются впервые.

Его письменное наследие по-прежнему актуально, даже спустя десятилетия после его смерти. То, о чем писал и говорил политолог, сейчас кажется пророчеством. Потеря территорий, освобожденных в ходе первой Арцахской войны, угроза территориальной целостности Республики Армения. В своих публикациях он предсказал отставку Левона Тер-Петросяна и убийство Вазгена Саркисяна. Политики считают Тиграна Айрапетяна политологом и философом.

Его анализы могли бы стать основой коллективного идеала общества, даже основой государственной идеологии. Издательство: “Newmag”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.