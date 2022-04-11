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В Армении за прошедший день подтвержден 1случай заболевания COVID-19

В Армении за прошедший день подтвержден 1случай заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 11 апреля в Армении всего подтверждено 422 678 случаев заражения COVID-19, 410 341 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 621 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 036 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 1 921 тестов. Подтвержден 1 случай заболевания COVID-19, 17 заболевших вылечились, зарегистрирован 1 летальный исход.

Всего проведено 3 000 333 тестирования.


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